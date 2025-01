Promozione. Montelupo a valanga. In trasferta cala il poker

GINESTRA

0

MONTELUPO

4

GINESTRA: Parrini, Chiani, Parrino, Casella, Cultrona, Melaccio, Geri G., Checcucci, Poggianti, Bagni, Mannini. A disp.: Hila, Ianas, Lombardi, Vettori, Geri S:, Rizzo T., Potogu, Beconcini. All.: Rizzo M.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (90’ Pasqualetti), Pucci, Bartolozzi, Corsinovi, Alicontri (70’ Cerrin), Ulivieri, Caparrini (76’ Marchi), Masoni (90’ Doda), Ndaw (84’ Peragnoli), Cintelli. A disp.: Consani, Ferrmaca, Cerrini. All.: Lucchesi.

Arbitro: Monti di Firenze (assistenti Rontani di Firenze e La Macchia di Pontedera).

Reti: 20’ e 38’ Ndaw, 30’ Alicontri, 85’ Masoni.

GINESTRA FIORENTINA – Il Montelupo cala il poker sul campo della Ginestra e si porta a quota 32 punti scavalcando momentaneamente al quarto posto il Saline, che oggi pomeriggio riceverà l’Atletico Maremma secondo in classifica. I primi venti minuti sono equilibrati con la prima vera occasione che è di marca locale, ma da buona posizione Poggianti calcia addosso a Lensi. Poi il Montelupo prende in mano il pallino del gioco e al 20’ sblocca il risultato: palla tra le linee per Ulivieri, che allarga a destra per Marrazzo, cross morbido di quest’ultimo sul secondo palo e Ndaw insacca di testa. Al 30’ arriva anche il raddoppio con il perentorio stacco aereo di Alicontri sugli sviluppi di una punizione laterale calciata da Caparrini. Passano otto minuti e il 3-0 è servito, ancora ad opera di Ndaw abile a girarsi al limite dell’area e ad infilare l’angolo alto alla destra del portiere con una splendida conclusione mancina. Nel secondo tempo il Montelupo accusa un po’ di stanchezza e tira comprensibilmente i remi in barca, cercando più che altro di gestire il risultato. La Ginestra, infatti, si rende pericolosa soltanto all’83’, ma Lensi è provvidenziale a ribattere prima il tiro di Mannini e poi quello di Potogu nella stessa azione. All’85’, invece, in contropiede arriva il definitivo 4-0 amaranto a firma Masoni su assist di Ulivieri.