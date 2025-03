Promozione. Montelupo corsaro. Agli amaranto basta una rete

Geotermica

0

Montelupo

1

GEOTERMICA: Bulleri, Giusti, M.Giannini (87’ Orsini), Veli, Gamberucci, Anichini, Rexhepi (67’ Bellini), Penco, Di Fiandria, E.Giannini, Milano. A disp. Cavallini, Barbafiera, Buselli, Tortorici, Lambared, Folegnani, Passalacqua. Allenatore: Brontolone.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Cerrini (46’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Torrente (85’ Ferrmaca), Ndaw (70’ Masoni), Caparrini (85’ Pucci). A disp. Consanj, Marrazzo, Marchi. Allenatore: Lucchesi.

Arbitro: Kercaj di Pistoia (Petri di Lucca e Mata Garcia di Pontedera).

Rete: 81’ Cintelli.

LARDERELLO - Il Montelupo espugna (1-0) il campo della Geotermica e continua il suo momento positivo, consolidando la posizione in zona play-off. Il primo tempo vede la squadra di Antonio Brontolone condurre le operazioni e costruire diverse palle-gol, non sfruttate per sfortuna o imprecisione. Nella ripresa viene fuori il Montelupo, e gli uomini di Andrea Lucchesi colpiscono in contropiede all 81’, grazie al classe 2006 Cintelli. Il punteggio non cambia più e premia il Montelupo. Animi tesi dopo il triplice fischio per l’esultanza della squadra vittoriosa, giudicata eccessiva dal pubblico di casa.