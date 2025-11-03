Promozione. Montelupo, ecco il riscatto col Pietrasanta. Decidono le reti di Corsinovi e Ulivieri

PIETRASANTA

MONTELUPO

PIETRASANTA: Gega, Laurini, Della Pina, Granaiola, Bartoli, Laucci, Szabo, Isola, Ceciarini, Sacchelli, Remedi. All.: Tocchini.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cerrini (60’ Lelli), Tremolanti, Corsinovi, Cupo, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (77’ Ndaw), Ferrmaca (88’ Esposito), Cintelli. All.: Lucchesi.

Arbitro: Ambrosini di Carrara.

Reti: 30’ Ceciarini; 36’ Corsinovi; 42’ Ulivieri.

Note: Al 65’ espulso Sacchelli (P).

PIETRASANTA – Pronto riscatto del Montelupo, che dopo il passo falso interno col Settimello si va a prendere l’intera posta in palio a Pietrasanta riportandosi a contatto con la zona play-off. Gli amaranto collezionano subito due ottime occasioni con Ulivieri (nella foto) al 10’ e Masoni al 15’, ma alla mezz’ora sono i padroni di casa a passare: Ceciarini insacca da dentro l’area il cross dalla destra di Szabo. Immediata la replica del Montelupo, che nel giro di sei minuti ribalta il risultato: al 36’ capitan Corsinovi pareggia di testa sfruttando la sponda area di Cupo sugli sviluppi di una punizione laterale calciata da Ferrmaca, mentre al 42’ è Ulivieri a trafiggere Gega con una parabola a scendere dal limite dell’area. Nella ripresa il Pietrasanta alza il baricentro alla ricerca del pari anche quando resta in dieci, Lensi salva al 67’ su Laucci, ma il Montelupo tiene e anzi sfiora il tris prima con Masoni e poi con Bartolozzi.