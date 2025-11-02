Promozione. Montelupo in trasferta per riscattarsi

Nell’odierna ottava giornata di Promozione (fischio d’inizio alle 14.30), nel girone A il Montelupo sarà di scena al Pedonese di Marina di Pietrasanta. Seconda trasferta versiliese per gli amaranto dopo il ko per 3-0 all’esordio a Forte dei Marmi, con la voglia di riscattare l’ultima immeritata sconfitta interna contro il Settimello. I padroni di casa, però, sono terzi in classifica e ancora imbattuti. In casa inoltre finora hanno incassato soltanto due reti. Per l’occasione mister Lucchesi dovrebbe recuperare Ferrmaca a centrocampo e forse anche l’esperto Alicontri in difesa, mentre sempre nel pacchetto arretrato mancherà ancora Pucci. Fuori pure Caparrini, dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa.

Passiamo adesso al raggruppamento B, dove il Castelfiorentino United ospita al Neri la Cuoiopelli. Una sfida tra nobili decadute, con l’ultimo precedente che si è disputato al piano di sopra nella stagione 2023-‘24: pareggio a reti bianche. Attualmente i gialloblù valdelsani sono quarti con 12 punti, 11 in più dei ‘conciari’ che hanno però quattro punti di penalizzazione per inadempienze economiche.