Promozione. Montelupo propositivo, ma il pareggio è giusto

S. ANDREA

0

MONTELUPO

0

S.ANDREA: Comparini, Battistini (95’ Brasini), Grotti, Amorevoli, De Michele, Biagiotti, Francavilla, Bruni (85’ Pizzuto), Marra (55’ Lelli), Prati (82’ Salvadori), Lorenzini. A disp.: Cogno, Gobbi, Marrucci, Demasi, Guglione. All.: Silvestro Pasquale.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Piochi (73’ Ndaw), Beconcini (70’ Bianchini), Corsinovi, Alicontri, Cintelli (70’ Bini), Safina (20’ Brogi), Garunja, Gueye, Ulivieri. A disp.: Cappellini, Bianchini, Pagano, Cerrini. All.: Lucchesi Andrea.

Arbitro: Federico Cremone di Pisa

Ammoniti: Lorenzini, Pizzuto. Espulsi: Lorenzini

S.ANDREA CIVILESCO - Partita dura e combattuta su un campo piccolo e stretto dove ogni fallo laterale si trasformava in un calcio d’angolo e in una possibile occasione. Due squadre che si sono praticamente annullate, che hanno cercato di farsi valere l’una sull’altra senza però riuscire a prevalere. Ottima partita da parte dei due centrali difensivi del Montelupo, Corsinovi (nella foto) e Alicontri. Anche in mezzo al campo buona la gara di Safina prima dell’infortunio che lo ha coinvolto e purtroppo l’ha fatto uscire dal campo.

Una gara equilibrata che non ha messo in referto determinate occasioni pericolose da entrambe le parti: è infatti mancato l’episodio giusto per fare male sia da una parte che dall’altra. Per il Montelupo si tratta della quarta partita consecutiva senza subire una rete. Un punto tutto sommato giusto e importante che si aggiunge a quelli già ottenuti nelle precedenti sfide e che fanno mettere altro fieno in cascina. Ora, infatti, gli amaranto salgono al sesto posto a quota 25 punti. La prossima gara contro le Saline sarà molto importante trattandosi di uno scontro diretto che potrebbe portare il Montelupo in piena zona play-off. Gli amaranto sono determinati a non sprecare l’occasione. Il campionato è ancora lungo ma certe sfide vanno interpretate bene.