Promozione. Montelupo sfortunato

SAN MINIATO BASSO

1

MONTELUPO

0

SAN MINIATO BASSO: MIcheli, Lucarelli, Fabbrini, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella (46’ Desii), Morelli, L.Remedi, Mori (83’ Vanni). All.: Ticciati.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Piochi (68’ Bruno), Tremolanti, Corsinovi (83’ Beconcini), Cupo, Bini, Safina, Cerrini (68’ Garunja), Ndaw, Ulivieri. All.: Lucchesi.

Arbitro: Ferrara di Piombino (Paoli e Arianna Anello di Piombino).

Rete: 51’ rig. Gamba.

Note: espulsi al 43’ Di Bella (SMB) e al 65’ Safina (M).

Ammoniti: Fabbrini, Aliotta, Desii, Morelli (SMB); Tremolanti, Cupo (M).

SAN MINIATO BASSO - Decide il gol di Gamba ad inizio ripresa. Il San Miniato Basso supera di misura un agguerrito Montelupo e continua il suo testa a testa con la Sestese - anch’essa vittoriosa - al comando del girone B di Promozione. Un espulso per parte e tanti cartellini gialli in un confronto assai combattuto dall’inizio alla fine. Formazioni. Fabrizio Ticciati conferma in toto l’undici “corsaro“ sul campo del Colli Marittimi. Tra gli amaranto Andrea Lucchesi preferisce Corsinovi ad Alicontri; in attacco sostituisce gli squalificati Gueye e Cintelli con Bini e Cerrini, quest’ultimo classe 2006. Primo tempo condotto all’attacco dal San Miniato Basso, con diverse palle-gol all’attivo. Al quarto d’ora, su appoggio di L.Remedi, Morelli calcia alto. Al 35’ lo stesso Morelli va al tiro per due volte, con doppia respinta di Lensi. Poco prima dell’intervallo ci provano Mori e Niccolai, ma il portiere ospite è sempre attento. Per il Montelupo da mettere a bilancio la conclusione di Safina (18’), neutralizzata da Micheli. Al 51’ passano in vantaggio i locali su rigore, trasformato con freddezza da Gamba. Al 65’ L.Remedi sfiora la traversa su punizione. All’83’ Ndaw ha l’occasione del pareggio, Micheli gli dice di no. E così ai tre fischi dell’arbitro Ferrara sono i giallorossi a far festa.