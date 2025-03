Promozione. Montelupo sogna i play-off. Oggi arriva Atletico Maremma

Doppio anticipo oggi alle 15 per due delle tre squadre del circondario impegnate nel campionato di Promozione. L’incontro di cartello è sicuramente quello del Castellani di Montelupo, dove gli amaranto ospitano la corazzata Atletico Maremma per la 25esima giornata del girone B. Sfida sulla carta decisamente avvincente visto che gli ospiti sono secondi con 54 punti, in piena corsa per la promozione diretta, mentre il Montelupo è quinto con 39 punti e un sogno play-off ancora vivo. I maremmani vengono da 6 risultati utili con 5 vittorie, ma anche capitan Corsinovi e compagni hanno perso una sola gara delle ultime dodici disputate.

Per quanto riguarda il raggruppamento A, invece, al Palatresi la capolista Real Cerretese riceve il Viaccia nel più classico dei testa coda. Dopo il pari a reti bianche di domenica scorsa nello scontro al vertice contro il San Giuliano, che ha permesso ai biancoverdi di conservare tre punti di vantaggio sul Pietrasanta, gli uomini di mister Petroni hanno l’opportunità di proseguire la propria corsa. I pratesi, però, hanno ottenuto due delle loro tre vittorie nelle ultime quattro partite.

Tornando al girone B, invece, nel consueto orario di domenica alle 15 il Castelfiorentino United sarà di scena nella vicina San Miniato Basso. Una sorta di scontro diretto dato che le due compagini sono separate da appena un punto in classifica in favore dei pisani.