Promozione: nell’anticipo di ieri. Prova di forza del Pietrasanta. Cala il tris contro una rivale diretta

PIETRASANTA: Gega, Da Prato, Della Pina, Granaiola, Bartoli, Laucci, Szabo (56’ Isola), Aquilante (68’ Fattorini), Remedi (83’ Ceciarini), Ricci (78’ Mancini), Sacchelli (74’ Attinasi. All. Tocchini.

PONTE BUGGIANESE: Cali, Lici (74’ Cirasella), Grasseschi (46’Sanzone), Zocco, Chelini, Bandoni, Rugiati, Rosati, Fruzzetti (63’ Mustequeia), Viola (78’ Bellandi), Fiumicino (56’ Bichieri). All. Falivena.

Arbitro: Giacometti di Viareggio.

Reti: 21’ Granaiola (rigore), 44’ Da Prato, 48’ Ricci.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Isola, Lici, Bartoli. Espulso al 61’ Zocco per doppia ammonizione.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta batte nettamente per 3-0 il Ponte Buggianese, uno dei rivali più accreditati per la vittoria finale del campionato di Promozione. L’anticipo al sabato porta dunque fortuna al Pietrasanta e anche un bottino pieno di punti, aspettando oggi i risultati delle altre partite della giornata.

Se nel primo tempo si è registrato un po’ di equilibrato, nella ripresa i biancocelesti hanno dominato in lungo e largo, e solo le parate di Cali hanno evitato alla formazione ospite di subire un passivo assai più pesante. Il migliore in campo è stato Granaiola catalizzatore di tutta la manovra offensiva del Pietrasanta. Dopo una fase iniziale di studio, al 21’ Granaiola realizza il rigore procurato da Sacchelli per il vantaggio del Pietrasanta. Il raddoppio cade al 44’: pennellata su calcio d’angolo di Della Pina, stacco imperioso di Da Prato che sigla il raddoppio. In chiusura d tempo il Pietrasanta sbaglia il 3-0 quando Ricci si fa parare il tiro dal portiere.

Nella ripresa, non c’è storia, i padroni casa collezionano occasioni su occasioni. Cali la porta in almeno tre circostanze. Il Ponte Buggianese gioca anche l’ultima mezz’ora in 10, ma la gara era già virtualmente chiusa. Con questo successo, il Pietrasanta rimedia 10 punti nelle prime quattro partite, ma soprattutto si percepisce uno spirito di sacrificio che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

Andrea Bazzichi