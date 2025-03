Promozione. Nell’anticipo la Centese si salva allo scadere grazie al gol di Bonvicini

centese

Pareggio ricco di gol nell’anticipo di ieri al G&G Stadium di Cento, partita anticipata per via del Carnevale. Da notare che prima del fischio d’inizio si è svolta la Giornata biancazzurra, con sfilata di tutti i piccoli calciatori del settore giovanile, una tradizione che rafforza il legame della squadra alla comunità. La partita è stata combattuta soprattutto a centrocampo. Valsanterno in vantaggio al 7’ con Tonini, un difensore perde palla in uscita, ne approfitta il centravanti ospite e supera il portiere in uscita. Palla al centro e la Centese perviene al pareggio con Bonvicini, il migliore dei biancocelesti assieme a Sassu, che vince due rimpalli e davanti al portiere non sbaglia. Al 40’ sempre Bonvicini su punizione sfiora il raddoppio. Nel secondo tempo la Valsanterno raddoppia con Tonini, anche lui autore di una doppietta: lancio di 40 metri di Alpi, l’attaccante aggancia, si presenta davanti al portiere e lo trafigge, palo e gol. La Centese a questo punto reagisce, ma senza combinare granché. Finché si arriva ai minuti di recupero, nel finale arriva il pareggio con il batticuore di Bonvicini, una spettacolare semirovesciata che porta un pari prezioso.