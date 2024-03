Promozione. Nell’anticipo l’Atletico Maremma vince 2-1 e sbanca il campo dell’Invictasauro L'Atletico Maremma vince 2-1 contro l'Invictasauro in un match avvincente di Promozione. Rodriguez e Coli segnano per i rossoverdi, mentre Raito sigla il gol del momentaneo pareggio. Il successo conferma la posizione di playoff per il Maremma, mentre l'Invictasauro rischia di scivolare verso i playout.