Promozione. Nocera: "Bene Colli,. Camerino e Casette. L’Aurora su tutti»

"Le squadre favorite hanno vinto all’esordio, l’unica ad avere steccato è la Palmense ma siamo alla prima giornata ed è presto per dare giudizi". L’esperto allenatore Francesco Nocera analizza il primo turno del girone B di Promozione. "È presto per delineare un quadro, penso che ci vorranno almeno 10 gare per una prima analisi approfondita". Non sono mancati i risultati a sorpresa, come la vittoria della matricola Camerino a casa della Palmense. "Questa squadra - spiega Nocera - è obiettivamente partita a rilento tra Coppa e campionato, però è presto per dare sentenze e occorre dare tempo ai nuovi di inserirsi. C’è anche da dire che ha affrontato un Camerino che è una squadra tosta, quadrata, che può contare sull’ossatura dello scorso anno e che ha sfruttato appieno due rigori nel finale per ribaltare il risultato". Nessuna sorpresa dall’Aurora Treia. "Con quel budget - spiega - si deve parlare solo di chi arriva seconda. L’Aurora ha vinto contro una squadra giovane che non ha potuto contare su Carafa e Ferrari". L’Azzurra Colli ha vinto a casa dell’Elpidiense. "Colli è una formazione costruita con criterio, allo zoccolo duro sono stati inseriti elementi mirati e potrebbe dare fastidio all’Aurora, che rimane la favorita ma nel calcio non si può mai sapere". Il Monticelli ogni anno parte con ambizioni ma è tornato a mani vuote da Casette Verdini. "A leggere il risultato (3-0) si potrebbe pensare a una gara a senso unico, il Casette ha meritato la vittoria, Il Monticelli aveva tanti elementi fuori e quando recupererà tutti potrà effettivamente recitare un ruolo di primo piano".