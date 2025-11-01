Promozione: oggi alle 14,30 sono in programma tre anticipi. Anche l’Alberoro va a caccia di conferme in casa dell’Audax Rufina. Il Foiano di Piccirillo all’assalto del Viciomaggio

AREZZOAl via questo pomeriggio alle 14.30 l’ottava giornata del campionato di Promozione che nel girone C interessa tre partite. Sono infatti previsti alcuni anticipi davvero interessanti e che vedranno protagoniste formazione aretine. L’Alberoro di Riccardo Franchi è atteso ad esempio sul campo dell’Audax Rufina. I rossoblù sono ad oggi la terza forza del torneo, ancora imbattuti esattamente come la capolista Sinalunghese, che ha solo quattro lunghezze di margine. Per i bianconeri, guidati in attacco da un bomber come il casentinese Alex Ceramelli, oggi la sfida interna rappresenta l’occasione per postare passi in avanti e salire a ridosso della zona playoff, visto che il secondo posto è lontano tre punti. Per il Foiano, reduce dall’importante successo contro l’Acquaviva, arrivai Viciomaggio. La squadra di Piccirillo non deve rallentare e anzi confermare i propri passi in avanti sfidando un Viciomaggio che non ha ancora trovato la gioia della vittoria in campionato ed è ultimo in classifica.

Alla stessa ora (14.30) la capolista Sinalunghese, guidata dall’aretino Enrico Testini, sarà ospite del Pienza. I rossoblù proveranno ad allungare la serie utile contro un avversario come il Pienza, quartultimo in classifica, cercando di restare saldamente al comando del girone in previsione poi dei risultati che arriveranno dagli altri campi. Domani il quadro si completerà con il Casentino Academy di scena davanti al proprio pubblico contro il Centro Storico Lebowski, mentre il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi ospiterà la Settignanese, seconda in classifica, per un duello che ha il sapore anche dell’esame di maturità. Per il Montagnano trasferta a Fiesole contro un avversario che naviga nei bassifondi ma non va certo per questo motivo sottovalutato. Per l’Acquaviva è in arrivo il Pontassieve mentre il Resco Reggello sfiderà l’Alleanza Giovanile Dicomano.

Matteo Marzotti