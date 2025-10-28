Promozione, oggi Coppa Italia a San Costanzo con le "seconde linee». Il Fano potenzia l’attacco: ingaggiato Slain

L’impegno di Coppa Italia – questa sera al comunale di San Costanzo ore 20,30, biglietto 5 euro – arriva in un momento poco felice per l’Alma Fano e lo stesso San Costanzo Marottese. A questo match di ritorno degli ottavi (all’andata al Mancini vinsero i biancazzurri per 1-0, rete di Speranzini) il Fano ci arriva dopo il modesto pareggio raccolto a Montemarciano che ha avuto come conseguenza pratica veder allontanarsi la vetta della classifica e il San Costanzo dopo aver subito la quarta sconfitta consecutiva in campionato che lo ha fatto precipitare al penultimo posto.

I granata hanno ufficializzato ieri l’ingaggio dell’attaccante Luca Ramiro Slain, di nazionalità argentina, un classe 2004 che ha giocato ultimamente in Ecuador. C’è voluto qualche giorno in più per sistemare il passaggio di documenti tra le varie federazioni, ma alla fine tutto si è sistemato. Può ricoprire ruoli: attaccante e trequartista. Non è escluso, considerato che il ragazzo si sta allenando ormai da giorni con il gruppo, che mister Omiccioli decida di portarlo in panchina questa sera a San Costanzo insieme ai ragazzi.

L’intenzione dell’allenatore fanese è di preservare i titolari e consentire a chi gioca meno di mettersi in mostra e sfoderare le qualità individuali con la prospettiva di finire poi in prima squadra. Come è successo a Rovinelli che mister Omiccioli ha schierato nell’undici titolare contro la Montemarcianese, ma che per esigenze tattiche ha poi dovuto togliere all’inizio del secondo tempo. L’esterno ha piedi buoni, ma domenica non è riuscito a trovare la posizione giusta per potersi esprimere al meglio. È assai probabile che anche il San Costanzo decida di risparmiare diversi titolari, lasciando spazio alle seconde linee, perché l’obiettivo della società biancoazzurra è tutto concentrato sul campionato e sulla volontà di invertire la rotta.

