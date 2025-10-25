Promozione - Oggi gli anticipi nel girone A e B. San Piero-Luco, che derby. Come Ginestra-Barberino

Anticipi interessanti per la 7ª giornata (ore 15,30).

Girone ASan Piero a Sieve-Luco (arbitro: La Rosa di Pistoia). Con l’anticipo del derby si rinnova una sfida che profuma di rivalità storica. Si gioca l’attesa partitissima fra il San Piero a Sieve del tecnico Signorini e il Luco allenato da Privitera. Entrambe le formazioni provengono da sconfitte, pronte a tornare a rimettere in moto la classifica. Un derby dove l’orgoglio dei protagonisti sarà il fattore fondamentale. Padroni di casa privi di Martini, con Cassai in forte subbio. Nel Luco c’è il rientro dell’attaccante Guidotti, con Romanelli e Caprio ancora infortunati. Si anticipa anche Forte Dei Marmi-Pietrasanta (arbitro: Iacobellis di Pisa).

Girone BGinestra F.na-Barberino Tavarnelle (arbitro: Lo Bello di Siena). Le due società tornano a sfidarsi in derby che promette tanto interesse, per le eccelle posizioni di classifica di entrambe: la Ginestra Fiorentina del tecnico Rizzo è in 5ª posizione, mentre il Barberino Tavarnelle di Lacchi è distante appena di un punto. Sarà un vero e proprio spareggio per l’alta quota. La squadra di casa si presenta priva di Maggiorelli, De Tellis, Bruno, Potogu, Marchiani e Lombardi, mentre gli ospiti lamentano le assenze di Corti, Sarti Bianchi e Guerri. Si anticipa pure Acquaviva-Nuova Foiano (arbitro: Montagnani di Piombino).

G. Pul.