Promozione, oggi gli anticipi. San Costanzo attende l’Ostra. Tavullia affamato

La quarta giornata del campionato di Promozione si divide equamente tra oggi e domani. Riguardo le provinciali, c’è chi cerca la conferma e chi il riscatto. Queste le partite di oggi.

Montemarcianese-Villa San Martino (ore 15,30). I locali vengono dal successo a Chiaravalle mentre i pesaresi hanno perso col Moie. Una gara aperta a tutti i risultati. Arbitra Sergio Storoni di Ascoli Piceno.

Portuali Calcio Ancona-Tavullia Valfoglia (ore 14,30). "Cerchiamo prestazione e punti per la classifica", raglia corto Teodori, mister del Tavullia Valfoglia che domenica scorsa contro la Pergolese ha incamerato i primi 3 punti della stagione. Arbitra Leonardo Del Piccolo di Pesaro.

San Costanzo Marottese-Ostra Calcio (ore 15,30). Piccinetti diesse Del San Costanzo cosi presenta la partita: "Gara difficile contro un avversario che non ha i punti in classifica che merita: gioca bene ed ha un allenatore molto preparato. Noi cercheremo di dare continuità sia di prestazione che di risultati". Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Vismara 2008-Biagio Nazzaro (ore 15,30). "La Biagio – spiega il diesse del Vismara Luca Carletti – viene da due sconfitte di fila e farà di tutto per invertire il trend negativo delle ultime due giornate. Da parte nostra avremmo alcune defezioni non ultima la rottura dell’ulna di Pistola ma ho grande fiducia in tutta la rosa che sicuramente si dimostrerà all’altezza della situazione". Arbitra Tommaso Domizi di Macerata.

Domani le altre quattro partite. Il derby di fano visto sponta Nuova Real Metauro: "Un derby – spiega il dg della Nuova Real Metauro Ivan Rondina – che avremmo voluto giocare in una categoria importante. Ora ci ritroviamo a giocare il Promozione dopo le tante vicissitudini del Fano e anche del Lucrezia Calcinelli che ora è rappresentata dalla Nuova Real Metauro. Gli obiettivi sono diversi, cercheremo di fare la nostra bella figura".

Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo (ore 15,30). Dopo due sconfitte di fila (in mezzo il passaggio del turno di Coppa), il Gabicce Gradara cerca il rilancio. L’ostacolo si chiama Vigor Castelfidardo – ospite domani allo stadio Magi – una formazione agguerrita ed ambiziosa, che insegue il primo successo. "La Vigor Castelfidardo – spiega il mister del Gabicce Simone Lilli – è un club storico della categoria, ha tradizione e spesso è stata protagonista e anche quest’anno lo vuole essere con una rosa di bravi giocatori in tutti i ruoli e una buona organizzazione di squadra. Come noi la Vigor ha bisogno di fare risultato per cui mi aspetto una partita difficile". Nelle file del Gabicce Gradara indisponibile Costa.

Pergolese-Lunano (ore 15,30) "Incontreremo una squadra solida – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – e che nelle prime tre giornate ha incassato due gol (tutti e due domenica con il Tavullia), negli anni abbiamo sempre faticato in casa loro e non siamo mai riusciti a strappare i 3 punti. Cercheremo di dare continuità ai risultati e al lavoro svolto finora, il mister e la squadra hanno lavorato molto bene in settimana, ma sarà fondamentale non abbassare mai la guardia".

Conclude il tabellone delle partite la gara: Moie Vallesina- Castelfrettese (ore 15,30).

Amedeo Pisciolini