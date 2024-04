Promozione. Oggi il big-match al "Nardini». Castelnuovo-Viareggio alle 16.30

Dopo quasi cinque anni lo stadio "Alessio Nardini" ritorna ad ospitare il derby tra Castelnuovo e Viareggio, con una posta in palio alta. Nell’ottobre 2019, l’allora Virtus Viareggio vinse per 3-1. Gol di Ghafouri per i gialloblu, poi ribaltati da Bani, Taray e Battaglia. Per i versiliesi, oggi, l’obiettivo è di tenere la testa della classifica per la vittoria finale, mentre, per il Castelnuovo è quello di continuare ad inseguire la zona play-off.

Il Viareggio dell’allenatore Stefano Santini si presenta in Garfagnana primo in classifica, con 56 punti, frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Fuori casa i bianconeri hanno messo insieme 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Castelnuovo si trova al settimo posto in classifica, ex aequo, con 44 punti, messi insieme con 12 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. In casa il ruolino di marcia per i garfagnini di Pisciotta è di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. All’andata terminò 3-1, con reti di Fazzini su rigore, Scaranna e Brega e gol di Baroncini per il Castelnuovo. Fu una partita giocata bene dai gialloblu, ma subito messasi in salita con il rigore subito.

Oggi la partita avrà inizio alle 16.30, dopo un incontro in Questura, per facilitare l’arrivo in treno dei tifosi versiliesi. Le due squadre sono attese al riscatto, dopo gli scivoloni di sette giorni fa. Il Castelnuovo, sconfitto 1-0 a Luco, dopo aver fallito un rigore; mentre il Viareggio, ancora peggio, facendosi battere 1-3 in casa dal Lampo Meridien, con due reti del versiliese Maiorana.

Dino Magistrelli