Promozione: oggi ospita il Maliseti. La Pontremolese non vuole fermarsi

Dopo i tre gol rifilati ai pratesi delViaccia al ’Nelli’, che hanno dato continuità alla serie utile di risultati positivi, la Pontremolese nel turno infrasettimanale aspetta al ’Lunezia’ (ore 14.30) il Maliseti nel nono turno del campionato di Promozione. Si tratta di un confronto impegnativo nonostante la classifica. I lunigianesi, anche grazie alla modifica dell’impianto tattico dal 3-5-2 al 4-3-1-2, sono in crescita, ma i pratesi di Carovani valgono più della scomoda ’poltrona’ del penultimo posto che occupano attualmente e sono decisi a incamerare punti pesanti nell’intento di tirarsi fuori dal fondo. Una situazione che non può certo lasciare troppo tranquilli, infatti in casa della squadra azzurra nessuno si illude sulle possibilità di trovare un avversario morbido, tanto meno il responsabile dell’area tecnica Simone Lecchini, che nel lunedì di riposo e nel martedì di rifinitura ha cercato di smorzare gli entusiasmi post-Viaccia.

"Il Maliseti ha tanti giocatori che hanno avuto trascorsi importanti – attacca l’operatore di mercato che ha portato alla corte di Bracaloni prospetti in grado di fare la differenza – e vanta un organico di primordine. Non possiamo prendere per buono la loro attuale posizione in classifica. La Pontremolese non deve abbassare la guardia perché i viola sono una squadra che ha potenzialità per realizzare grandi imprese. Certo, puntiamo a vincere e ad allungare il momento positivo". Non c’è Verdi ma nel caso specifico l’area tecnica della Pontremolese appare non preoccupata per l’assenza del numero 6 azzurro che sarà sostituito dal capitano di lungo corso Menichetti.

"La Pontremolese dipende solo da se stessa –risponde – se gioca con la sua capacità di graffiare e di incidere sulla gara, allora diventa quasi un rullo compressore. Se gioca sotto ritmo diventa vulnerale come e accaduto nel finale con il Viaccia. Dobbiamo giocare con la giusta intensità e capacità se vogliamo dare continuità alla nostra crescita".

Enrico Baldini