Promozione. Orbetello, colpo di mercato. Preso Emiliano Fratini

Grande colpo di mercato per l’Us Orbetello, fresco di salto in Promozione. Il sodalizio lagunare infatti ha riportato "a casa" Emiliano Fratini, centrocampista con una carriera tra serie C e serie D. Grande colpo di mercato della società biancoceleste che si assicura le prestazione di un centrocampista di indiscusso valore che ha vestito la maglia dell’Us Grosseto contribuendo sotto la guida di Lamberto Magrini alla cavalcata dal campionato di Eccellenza fino alla serie C dove ha conquistato i playoff. Dopo l’esperienza in biancorosso, Fratini, ha vestito le maglie di Campodarsego, Mobilieri Ponsacco ed Antella. Nato ad Orbetello il 2 luglio 1997, Fratini è un centrocampista di qualità ed anche di grande quantità. Per la formazione lagunare un innesto che rappresenta un lusso per il campionato di Promozione. In ottica giovani poi l’Orbetello ha preso Lorenzo Amoroso (classe 2007), che arriva dagli juniores nazionali dell’Us Grosseto dove ha disputato il campionato Allievi regionali. Giocatore importante e di qualità che potrà essere utilizzata anche come quota nell’arco della stagione. "Sicuramente è un grande orgoglio tornare a vestire la maglia dell’Orbetello – spiega Fratini –, la squadra dove tutto è iniziato e dove ho calciato i miei primi palloni. C’è tanta felicità e una forte carica emotiva".