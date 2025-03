PROMOZIONE: Ore 14,30 il faro gaggio ospita i x martiri. Valsetta Lagaro e Bentivoglio, due trasferte insidiose

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 14,30, per la quintultima giornata di stagione regolare. Anche in questo caso – come nel girone B di Eccellenza – a farla da padrone è, al momento, l’equilibrio visto che, al contrario di quelli che potevano essere i pronostici di inizio stagione, le prime della classe stanno faticando più del previsto a trovare la continuità necessaria per ambire effettivamente alla vittoria finale.

La classifica parla di cinque squadre in altrettanti punti, con questi ultimi 450 minuti che potrebbero, perché no, regalare ulteriori sorprese. Venendo alle sfide di oggi, la coppia di capoliste Comacchiese (56) e Mesola (56) affronterà rispettivamente lo Junior Corticella (23) in trasferta e la Valsanterno (51) in casa.

Valsetta Lagaro (54) e Bentivoglio (52) saranno impegnate in altrettanti derby esterni sui campi di Atletico Castenaso (28) e Petroniano (38). Il Faro Gaggio (42) ospiterà i X Martiri (39), l’Msp (40) farà visita alla Centese (48) mentre Felsina (29) e Trebbo (26) sono attese da sfide casalinghe rispettivamente contro Consandolo (26) e Casumaro (43).