Promozione: ore 15,30. Atletico-Felsina al ’Negrini’ di Castenaso. Faro-Msp, al ’Romagnoli’ di Gaggio Montano va in scena lo spettacolo

Anche la settima giornata del campionato di Promozione si è aperta ieri pomeriggio con due anticipi e, precisamente, con due derby ferraresi. Tra Centese e Casumaro è terminata 4-3 mentre i X Martiri hanno regolato 1-0 il Masi Torello Voghiera.

Le altre sei sfide del girone C si giocheranno oggi alle 15,30. Il big match di giornata è, senza ombra di dubbio, quello che vedrà sfidarsi, al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano, seconda forza del campionato Faro Gaggio e l’Msp. Il Petroniano cercherà l’ardua impresa di strappare un risultato positivo, tra le mura amiche, contro la capolista Valsanterno mentre il Valsetta Lagaro è atteso dal match casalingo, almeno sulla carta abbordabile, contro il giovanissimo Granamica ancora fermo a zero punti.

La stessa regola dovrebbe valere per il Bentivoglio che, reduce da una lunga serie di risultati negativi, cercherà di rialzarsi provando ad espugnare il terreno di gioco della Virtus Castelfranco.

Al ‘Negrini’ di Castenaso è in programma l’interessante derby tra i padroni di casa dell’Atletico e la sorpresa Felsina mentre a chiudere la giornata (in cui riposerà la Dozzese) ci penserà la sfida tra il Gallo e lo Sparta.