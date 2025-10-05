Promozione: ore 15,30. Grande attesa per il confronto tra Bentivoglio e Faro Gaggio. Felsina-Valsetta Lagaro finisce 1-1: Pierucci in volata risponde a Tanoh

Si è concluso con il punteggio di 1-1 l’anticipo del girone C di Promozione tra il Felsina e il Valsetta Lagaro. E’ successo tutto nei minuti finali: al vantaggio locale firmato Tanoh ha risposto, a una manciata di secondi dal triplice fischio, Pierucci. Le altre sette sfide di questo raggruppamento si giocheranno oggi alle 15,30.

Il big match di giornata sarà, senza dubbio, quello che vedrà sfidarsi il Bentivoglio e il Faro Gaggio: i primi, assoluti favoriti per la vittoria, hanno iniziato male la stagione come dimostrato dal bottino di quattro punti raccolti mentre i secondi si trovano attualmente in terza posizione e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Restando nei piani alti della classifica, il Petroniano, che domenica scorsa ha riposato (oggi stop per la capolista Casumaro), farà visita alla Dozzese, l’Msp ospiterà la Centese nell’altro big match di giornata mentre l’Atletico Castenaso farà visita allo Sparta Castelbolognese.

Match casalingo, infine, per il Granamica che, ultimo a quota 0, cercherà i primi punti della stagione, tra le mura amiche, contro i ferraresi dei X Martiri.