PROMOZIONE. Osteria Grande, brindisi a un passo

È ormai tempo di mettere lo spumante in frigo per l’Osteria Grande. Grazie al netto successo per 4-0 contro il Consandolo, il team di Vito Melotti ha centrato l’ennesima vittoria di questa esaltante stagione e, in virtù del concomitante pareggio del Solarolo contro la Portuense, ora i punti di vantaggio sulla diretta rivale ravennate sono addirittura 14. Considerando che, all’appello, mancano appena sette partite, pur con tutte le scaramanzie del caso, si può tranquillamente affermare che in quel di Osteria possono iniziare a preparare la festa per il primo storico grande salto in Eccellenza.

Restando nella parte sinistra della classifica, il Felsina di Riccardo Regno ha risolto con un netto 3-0 la pratica contro il fanalino di coda e ormai retrocesso in Prima Categoria Fossolo mentre l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni non è riuscito ad andare oltre l’1-1 casalingo contro il Consandolo.

Anche in zona salvezza sono maturati risultati piuttosto importanti. L’Msp si è aggiudicato di misura l’atteso derby salvezza contro lo Junior Corticella mentre il Trebbo ha regolato di misura, tra le mura amiche, la diretta rivale Consandolo. Brutta sconfitta esterna, infine, per la penultima della classe Anzolavino, caduta 4-1 sul campo del Valsanterno.