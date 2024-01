Promozione. Osteria Grande ko. Il Felsina festeggia

La seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione ha regalato una sorpresa. La capolista Osteria Grande è stata infatti sconfitta 2-1, tra le mura amiche, contro il Felsina di Riccardo Regno. Sia chiaro, visto lo straordinario condotto sin qui, una piccola battuta d’arresto ci sta per la band di Vito Melotti, che ha ora quattro punti di vantaggio (ma una partita in meno) rispetto alla principale rivale per la vittoria finale Solarolo. Ormai fuori dai giochi, quantomeno per la vittoria finale, sembra essere la terza incomoda Mesola, sconfitta 2-0 dall’ottimo Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni. Nell’altro derby di giornata tra il Trebbo di Alessandro Valtorta e l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi a spuntarla per 2-0 sono stati i padroni di casa.

Le altre tre compagini bolognesi che militano nel girone C hanno raccolto il bottino di una vittoria e di due sconfitte. Ad esultare è stato l’Msp di Giuseppe Brunetti che, a domicilio, ha avuto la meglio per 2-1 della diretta rivale per la salvezza Placci Bubano. Due ko, invece, per lo Junior Corticella di Fabrice Cavina e per il Fossolo di Leopoldo Santaniello: i primi sono stati sconfitti 3-0 tra le mura amiche contro il Casumaro mentre i secondi sono caduti 3-1 sul difficile terreno di gioco della Portuense.

