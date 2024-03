Promozione. Ottava vittoria di fila per il Pietrasanta di Della Bona. A Dicomano la decide Mengali col gol-partita al 92’

A. G. DICOMANO

A. G. DICOMANO: Maionchi, Marchese, Cosi, Carnevale, Pantiferi, Reggioli, Nardoni, Di Biasi, Paggetti, Bencini, Faye. (A disp.: Martini, Bertini, De Cao, Bacocci, El Maamouri, Fabbri, Caramelli, Crescioli, Zeni). All. Lorenzo Governi.

PIETRASANTA: Citti, Da Prato, Laucci, Ceciarini, Genovali, Belli, Szabo, Vaselli, Mengali, Ghelardoni, Pinelli. (A disp.: Bernardi, Biasci, Lorieri, Bondielli, Raffaetà, Mancini, Tosi, Tragni, Falorni). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Danesi di Pistoia (assistenti Pacini di Empoli e Di Milta di Pistoia).

Reti: 45’ pt Ghelardoni (P); 9’ st Bencini (A), 47’ Mengali (P).

DICOMANO – Aveva vinto allo scadere mercoledì con la Larcianese nel turno infrasettimanale ed ha vinto allo scadere pure ieri a Dicomano su un campo brutto, in una gara innervosita e spezzettata dagli avversari. Lo scintillante Pietrasanta vola altissimo, reduce da 11 risultati utili consecutivi che hanno portato nelle casse biancocelesti ben 29 punti, di cui 26 fatti nelle 10 partite dell’imbattuta gestione Giuseppe Della Bona (e in queste 10 gare per 7 volte è stata mantenuta la porta di Citti inviolata). In classifica i pietrasantini ora sono secondi avendo scavalcato pure la rallentante Pontremolese. Forti di ben 8 vittorie di seguito i biancocelesti si sono portati a -2 dal Viareggio (che però ha due gare in meno che deve recuperare). Ieri il match l’ha sbloccato a fine primo tempo il centrocampista Ghelardoni su punizione laterale. L’1-1 è stato preso in modo rocambolesco. Il Dicomano è rimasto in 10 per un’entrataccia di Reggioli su Tragni. Il 2-1 è giunto al 92’ con Mengali in semirovesciata.