Promozione. Ovest, una prova d’orgoglio

Gli anticipi giocati ieri: Saline-Castiglioncello (1-2), Rufina-Alberoro (3-0: Ceramelli, Falcini, Di Vico), Pienza-Sinalunghese (0-0) e Foiano-Viciomaggio (1-1). Oggi, alle 14:30, le altre gare.

Girone A Montignoso-Cubino (Di Sacco di Pisa). Manca solo Fabbrini squalificato. Firenze Ovest-Urbino Taccola (Menchini di Viareggio). Ovest è atteso a una prova d’orgoglio. Ospiti privi di Salvadori. Fortis-Ponte Buggianese (Venuti sez. Valdarno). Fortis priva di Visibelli e Cicalini squalificati. Jolo-San Piero a Sieve (Iacobellis di Pisa). Locali senza Medini, S. Piero privo di Frilli e Martini. Lampo-Settimello (Incontrera di Livorno). Giannini non può utilizzare Varago e Becattini, locali senza Zingarello. Luco-Casalguidi (Nannucci di Prato). Caprio, Romanelli e Maritato non saranno della partita.

Girone B Atl. Maremma-Sancascianese (Montagnani di Piombino). Latini deve rinunciare a Conticelli, Sandroni e Mazzoni. Barberino Tav.lle-S. Miniato (Paolini di Arezzo). Locali senza Bianchi infortunato e Sarti squalificato. Cerbaia-Atl. Piombino (Cinotti di Empoli). Rientra Braconi. Invicta Sauro-Ginestra (Agabiti di Livorno). Assenti Bruno, Poli e Geri.

Girone C Resco Reggello-Dicomano (Cellai di Firenze). Pantiferi e Focardi out, Dicomano privo solo di Pecorai. Acquaviva-Pontassieve (Schinco di Arezzo). Rientra l’attaccante Bourezza. Casentino-Lebowski (Ponzalli di Prato). Assenti Rosi, Sternini e Giuntoli; Rientra Fratini e Onori. Cortona Camucia-Settignanese (Kercaj di Pistoia). Ospiti privi di Cosmi, Giustarini e Tofanari. Fiesole-Montagnano ( De Vincenti di Carrara). Assente Picchi.

G. Pul.