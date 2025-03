Promozione. Ovest, vittoria d’obbligo. Scontro diretto Fiesole-Audax Rufina

Dopo l’anticipo ieri del girone C fra Dicomano-Pienza (0-0), oggi, alle ore 15, si giocano le altre gare della 26esima giornata.

Girone A

Cubino-Real Cerretese. Corti di Prato. Il Cubino di Bonciani è pronto a sfidare la capolista Cerretese anche senza Vitale e Filice, ospiti privi di Lamberti.

Firenze Ovest-Forte dei Marmi. Per l’Ovest la vittoria è d’obbligo. Rientra Marghi, assenti Esposito Goretti e Mari; ospiti senza Cardillo.

Girone B

Atl. Piombino-C.S. Lebowski. Privo di Sternini, Burchielli e Giuntoli, il Lebowski vuole i tre punti.

Belvedere-Cerbaia. Sul campo della capolista Belvedere, il Cerbaia privo di Marchetti e Cei darà battaglia per avere i tre punti.

Girone C

Luco-M.M. Subbiano. Padroni di casa senza Marucelli, aretini privi di Nocentini.

Fiesole-Audax Rufina. Scontro diretto molto decisivo in chiave play off. Mariotti per la squalifica dovrà dire addio al campionato. Bonini sostituirà in panchina il tecnico Selvaggio squalificato.

Chiantigiana-Pontassieve. Con il rientro di Coppini il Pontassieve al completo, locali senza Lellis.

Casentino Academy-San Piero a Sieve. Trasferta proibitiva per il San Piero privo di Barzagli, ma rientra Bonifazi.

Settignanese-Sansovino. Sul campo della capolista Carovani recupera Fani e Tofanari.

G. Pul.