Promozione. Paltrinieri show, la Cdr sorride

cdr mutina

4

baiso

0

CDR MUTINA: De Chirico, Ziliani, Ognibene, Gollini, Farina, Vignocchi, De Pietri (63’ Cipolli), Montorsi (81’ Bonvicini F.), Paltrinieri (65’ Nadiri), Gualdi (86’ Bonvicini M.), Pilia (73’ Turci). A disp. Macchioni, Lazzaretti, Shanableh, Panzanato. All. Greco

BAISO: Nutricato, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Cani (78’ Ovi), Acanfora (79’ Viviroli), Zaoui (68’ Bonicelli), Ghinelli, Benassi, Caputo, Barozzi (80’ Antonelli). A disp. Abbati, Vacondio, Zanetti. All. Lodi.

Arbitro: Danielli di Bologna

Reti: 13’ e 61’ Paltrinieri, 18’ Pilia, 85’ Turci

Note: ammoniti Nadiri e Bonvicini F.

La Cdr Mutina torna a vincere dopo 2 gare. Al 13’ è già in vantaggio con Montorsi per battere Nutricato. Poco dopo raddoppia Pilia. Nella ripresa eurogol in semi rovesciata ancora di Paltrinieri poi il poker finale lo serve Turci.