Promozione. Pareggio-beffa. La Chiantigiana si gioca il futuro

SETTIGNANESE1CHIANTIGIANA1

SETTIGNANESE: Daddi, Corri, Acciai, Monetti, Ceripa, Elisacci, Capanni, Vecchi E., Ponziani, Giustarini, Tofanari. Panchina: Benvenuti G., Silli, Cocchi, Di Biasi, Barbetti, Gianassi, Miniati, Girlando, Fani. Allenatore Carovani

CHIANTIGIANA: Anselmi, Lellis, De Iorio Fe., Ticci, Posarelli, Machuca, Mazza G., Marchi, Galassi, Milanesi, Mulas. Panchina: Baldi, Ballerini, Batoni, Tosi, Costanti, Annunziata, Minucci, El Jallali, Conforti. Allenatore Zanelli.

Arbitro: Magherini di Prato (Furiesi e Mohamed).

Reti: 35’ Galassi, 94’ Giustarini.

FIRENZE – Incredibile beffa per la Chiantigiana che si pregustava un successo pesante a Coverciano che l’avrebbe tenuta in vita fino all’ultima giornata per evitare i playout. Invece il gol di Giustarini giunto all’ultimo istante condanna Anselmi e compagni a giocarsi gli spareggi salvezza. Andando con ordine, gli amaranto capitalizzano un bel primo tempo col gol di Galassi. Nella ripresa tante occasioni vanificate dalla squadra di Zanelli punita all’ultimi minuto di recupero.