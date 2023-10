Promozione. Pari di rigore tra Beverino e Molassana

INTERCOMUNALE BEVERINO

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Lufrano, Bonfiglioli, D’ Imporzano, Mozzachiodi, De Cillis (74’ Moussavi), Crafa (74’ Maggiari), Benmoumen, Lunghi, Cupini (84’ Morachioli). A disp. Taggiasco, Irrera, Manfredi, Pesalovo, Manfroni, Bottegal. All. Parodi.

MOLASSANA BOERO: Carluca, Grassi, Trippi. Pitttaluga, Drago, Ventura, Rapeni (55’ Araso), Stico (74’ Praglio), Traverso, Ricciadulli (78’ Costa), Venturelli. A disp. Cannavà, Lizzi, Carabbo, Vulpes, Giansoldati, Alzandro. All. Gullo.

Arbitro: Muia di Genova; assistenti Angelotti e Maggi della Spezia.

Marcatori: 23’ Venturelli su rig. e 45’ Lunghi su rig.

BEVERINO – Al "Rino Colombo" l’ Intercomunale è costretta ad abbandonare almeno per il momento quella prassi della vittoria per ’goleada’ a cui ci stava abituando e accontentarsi del pareggio, del resto aveva davanti la vice capolista, che peraltro segna per prima dopo poco più di venti minuti con Venturelli che trasforma un calcio di rigore conseguente a un intervento di capitan Mozzachiodi. Ad ogni modo i padroni di casa fanno per intero la loro partita e non a caso alle soglie del riposo pareggiano, sempre dal dischetto, da dove Lunghi si conferma infallibile trafsormando un penalty procurato da Cupini. Non poche occasioni, ma nessun gol, nella ripresa. Nel complesso una bella partita fra due belle squadre e un pareggio equo.

Andrea Catalani