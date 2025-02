Promozione: pari felsina, colpo del Bentivoglio. Valsetta, che occasione persa. L’Atletico sgambetta il Faro

Continua a riservare risultati a sorpresa il girone C di Promozione: le prime della classe stanno, infatti, continuando a stentare, con la classifica nei piani alti che, cortissima, vede attualmente sei squadre in appena cinque punti. Le sorprese - se così si possono effettivamente considerare - sono cominciate già negli anticipi di sabato, con la capolista Mesola - sempre più singhiozzante in quest’ultimo periodo - che è caduta 1-0 nel derby ferrarese andato in scena sul campo della Centese.

Nell’altro anticipo, il Felsina, in piena bagarre per non retrocedere, è riuscito a fermare sul pari a reti bianche l’Msp reduce dallo strepitoso score di sei vittorie consecutive. Del passo falso della prima della classe Mesola avrebbero voluto approfittare le seconde Comacchiese e Valsetta Lagaro, ma nessuna delle due è riuscita a vincere: i primi non sono andati oltre il pari per 1-1 sul campo del redivivo Casumaro mentre i secondi hanno impattato a reti bianche in casa del Petroniano.

Delle squadre di alta classifica, le uniche a esultare in quest’ultimo turno sono state la Valsanterno ed il Bentivoglio: il team imolese si è aggiudicato, con il punteggio di 2-1, la sfida andata in scena sul terreno di gioco del fanalino di coda del campionato Junior Corticella mentre i rossoblù hanno espugnato - sempre con lo score di 2-1 - la tana dei ferraresi del Consandolo.

L’Atletico Castenaso si è aggiudicato 2-1 il derby andato in scena sul campo del Faro Gaggio mentre il Trebbo non è riuscito ad andare oltre l’1-1 casalingo contro il Masi Torello. Nell’altra sfida di giornata tutta ferrarese, i X Martiri sono passati 3-1 in casa della Portuense Etrusca ed hanno così blindato la permanenza in categoria.

Insomma, sia nei piani alti che a livello di lotta salvezza, ci aspettano le ultime otto partite da cardiopalma. Già la prossima domenica ci saranno incontri tutt’altro che banali: la capolista Mesola cercherà di tornare alla vittoria nel match casalingo contro la Portuense mentre Comacchiese e Valsetta Lagaro cercheranno rispettivamente di battere Consandolo e Junior. Il Valsanterno ospiterà il Petroniano mentre il Bentivoglio se la vedrà tra le mura amiche contro il Faro Gaggio.