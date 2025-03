Promozione. Pari fra Montecatini e Cubino. Apre Lucchesi, risponde Malizia

V. Montecatini

1

Cubino

1

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini (28’ st Rugiati), Lucchesi, Fioretti, Coselli (42’ st Conti), Torracchi, Lazzari, Musteqja, Shiqeri (38’ st Calvani), Rosati, Minardi. A disp. Agozzino, Gelli, Innocenti, Del Sarto, Attinasi. All. Fabbri.

CUBINO: Allegranti; Filice, Gelli, Somigli (38’ st Cantini), Pelhuri, Fabbrini (34’ st Vitale), Bussotti, Conti (21’ st Cocca), Malizia (21’ st Schenone), Marzoli, Paggetti (28’ st Chiesi). A disp. Lutzu, Gabrielli, Maresca, Tacchi. All. Bonciani.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 2’ Lucchesi, 26’ Malizia.

Il Valdinievole Montecatini lotta fino alla fine contro il Cubino, ma riesce a conquistare solo unpunto che non dà slancio nella corsa verso la salvezza, ma è comunque apprezzabile perché raccolto contro un avversario di alto livello.

La cronaca. Non passano nemmeno 120 secondi ed il Montecatini va in vantaggio: corner di Minardi, palla sfiorata da Lazzari e sfera che arriva a Lucchesi, che si coordina e fa partire un sinistro dalla lunga distanza, che non lascia alcuno scampo ad Allegranti. Al 6’ i termali potrebbero raddoppiare ma, sulla botta a colpo sicuro di Rosati, Allegranti respinge d’istinto. Nel miglior momento della squadra di casa, arriva il pari del Cubino. Al 26’ Casini e Lazzari lasciano scappare Marzoli sulla fascia, che serve benissimo Malizia: il numero 9 del Cubino è freddo a tu per tu con Gega, e segna il gol dell’1-1.

Nella ripresa il gioco in campo espresso dalle due squadre è più spezzettato e nervoso. Mister Bonciani prova a giocarsi le carte Schenone, Cantini e Chiesi, che entrano al posto di Malizia, Somigli e Paggetti. Risponde il collega Fabbri, che dà spazio a Conti, Calvani e Rugiati, che sostituiscono Casini, Coselli e Shiqeri. Il Montecatini così sfiora il gol con Torracchi e Minardi, mentre Gega si dimostra bravo ed attento sui neo-entrati Schenone e Chiesi. Il risultato alla fine però non cambia, ed il punto tutto sommato è ottimo per le due squadre, che rimangono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi.