Promozione. Per la Chiantigiana la partita finisce a reti inviolate

CHIANTIGIANA

0

SANSOVINO

0

CHIANTIGIANA: Gasparri, Ticci, Verdiani, Posarelli, Calonaci, Pallanti (46’ Lombardini), Conforti, Batoni, Del Sante (80’ Redditi), Milanesi (84’ Orlando), Machuca (46’ Dainelli). A disposizione: Baldi, Tosi, Sicignano, Fiorenzani, Longo. Allenatore: Molfese.

SANSOVINO: Balucani, Chioccioli, Barbagli, Pasquinuzzi (84’ Marzi), Biondi, Mazzuoli, Mirante (32’ Sodiq) Bonechi, Miccio, Nikolla (84’ Bongini), Pascucci (39’ Chottong). A disposizione: Bianchi, Calonaci, Giustini, Bigazzi, Doda. Allenatore: Testini.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

GAIOLE IN CHIANTI – Una partita assai tirata, nonostante lo 0-0 conclusivo, tra due formazioni della zona alta della Promozione girone C. La Chiantigiana ha provato forse con maggiore insistenza, rispetto agli ospiti, a fare propria l’intera posta. Certe situazioni create in fase offensiva dal team di Paolo Molfese, avrebbero meritato migliore sorte. In una circostanza vicina al gol anche la Sansovino, per effetto di un tiro dalla distanza terminato sulla parte alta della traversa. Poi la Chiantigiana ha saputo sempre offrire il meglio anche nell’arginare le avanzate del collettivo della provincia di Arezzo.

Pa.Bart.