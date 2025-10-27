PROMOZIONE: per la squadra di grassi a segno vignali e bertuccelli (doppietta). Il Montignoso cala in tris in casa del fanalino di coda. La San Marco va sul 2-0 ma poi si fa raggiungere a Iolo

JOLO

2

SAN MARCO

2

JOLO:Cuorvo, Melani, Menichetti (60’ Medini) Massaro, Ferroni, Drovandi (88’ Lo Iacono) D’Agati (60’ Rossi) Borchi (46’ Vannini) Tomberli, Verdi (80’ Marchio) Rozzi. A disp. Giusti, Torcasso, Sforzi, Ruscillo. All. Ambrosio.

SAN MARCO AVENZA: Mariani, Bonuccelli, Vannucci, Fermin, Granai M., Rouiched, Verona, Bordin, Benlamrabet, Benedetti, Granai L. A disp.: Arrighi, Gassani, Bondielli, Pasquini, Gambogi, Corbani, Martinelli, Pieroni. All. Putti.

Arbitro: Di Sacco di Pisa coadiuvato da Ballarino di Firenze e Abdulkadir Mohamed di Empoli.

Marcatori: 7’ Granai L. (S), 18’ Benlamrabet (S), 66’ e 89’ Vannini (J).

Note: al 92’ espulsi Rouiched (S) e Medini (J)’.

IOLO DI PRATO – Una vittoria sfumata quasi al fotofinish, dopo un doppio vantaggio. Ma che consente comunque alla San Marco Avenza di tornare da Prato con un punto, al termine del match contro lo Jolo valido per la settima giornata del campionato di Promozione. Dopo il gol annullato ai pratesi al 5’, è Lorenzo Granai a trovare la rete del vantaggio sfruttando un’incertezza del portiere Cuorvo. E al 18’ Benlamrabet, in progressione, riesce a seminare i centrali difensivi del club pratese e a depositare in rete siglando il raddoppio. Sembra fatta anche se la San Marco non riesce a vibrare il colpo del definitivo ko.

Nella ripresa, complici anche i cambi, i pratesi ne approfittano grazie alla verve del nuovo entrato Vannini che prima accorcia le distanze e poi (poco prima del novantesimo) pareggia i conti di testa su calcio d’angolo. Prima del triplice fischio, gli animi si scaldano e l’arbitro espelle sia Rouiched che Medini a seguito di un fallo e delle conseguenti proteste. Un pari che permette se non altro alla San Marco di salire a quota 8 punti. E da oggi la testa andrà alla sfida interna del prossimo fine settimana, quando gli avenzini riceveranno il Forte dei Marmi.