Promozione. Per le maremmane una vittoria e un pareggio

Bilancio positivo per le due maremmane impegnate negli anticipi della decima giornata del girone "B" del campionato di promozione. L’Atletico Maremma ha battuto 1-0 l’Urbino Taccola. Partenza veemente dei neroverdi locali che nei primi dieci minuti sfioravano per 4 volte il gol. Poi la gara veniva sempre comandata dalla squadra di Lorenzini ma con meno intensità. Il risultato si sbloccava solo al 61’, con il rigore trasformato da Coli, che dava la vittoria all’Atletico Maremma. Al Boschi di Firenze, invece, l’Invictasauro ha pareggiato 1-1 con il Centro Sportivo Lebowski, quinto in classifica. Tutto nel primo tempo affrontato dalle due squadre in modo aperto. I padroni di casa andavano in vantaggio al 22’ con Gualandi ma la squadra di De Masi reagiva positivamente e nel finale di tempo, era Villani che dava il pari ai grossetani trasformando un rigore. Nella ripresa i padroni di casa premevano ma l’undici grossetano si difendeva con ordine portando a casa un punto molto importante per la classifica e per il morale. Infine, oggi, alle 14,30 il Belvedere ospita l’Atletico Piombino e il S. Andrea gioca in casa della capolista S. Miniato Basso.