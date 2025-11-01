Promozione. Per l’Ostra l’avversario più duro: c’è il Lunano. I Portuali in trasferta fra le mura del San Costanzo

Fermare la marcia vincente della capolista. È il compito odierno dell’Ostra, tornata a correre una settimana fa in campionato con il blitz vincente sul campo del Vismara. Davanti all’Ostra oggi un Lunano reduce da 18 punti nelle ultime 6 partite. Gli ostrensi vorranno riprendere a fare punti anche in casa, dove nell’ultima partita sono stati superati dalla Biagio Nazzaro. Quest’ultimo un avversario incontrato tre volte nell’ultimo periodo, l’ultimo confronto proprio tre giorni fa nella gara di ritorno della Coppa Italia. E che si è rivelato una bestia nera nel cammino degli ostrensi sia in campionato che in Coppa. Nel giro di due settimane tre sconfitte, l’ultima mercoledì a Chiaravalle, che ha qualificato i rossoblu di casa. Biagio che sarà impegnata oggi a Castelferretti. Due squadre che guardano all’alta classifica, reduci da un periodo positivo ed entrambe qualificate in Coppa (si sfideranno il 12 novembre e il 3 dicembre rispettivamente per l’andata e il ritorno dei quarti di finale). Il San Costanzo gioca di nuovo in casa, ospitando un’altra anconetana, i Portuali, con i dorici alla ricerca del primo successo in trasferta stagionale in campionato. Quella vittoria lontano da casa che cerca anche la Vigor Castelfidardo, sul campo della Nuova Real Metauro. Promozione, Girone A, 9^ giornata (ore 14:30). Oggi: Castelfrettese-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Moie Vallesina-Gabicce Gradara, Nuova Real Metauro-Vigor Castelfidardo, Ostra-Lunano, San Costanzo Marottese-Portuali Ancona, Villa San Martino-Vismara. Domani: Alma Fano-Pergolese, Tavullia Valfoglia-Montemarcianese. Classifica: Lunano 22; Alma Fano 17; Castelfrettese 16; Nuova Real Metauro 14; Villa S. Martino, Ostra, Biagio Nazzaro Chiaravalle e Gabicce Gradara 11; Moie Vallesina e Vismara 10; Montemarcianese 9; Portuali Ancona 8; Vigor Castelfidardo e Tavullia Valfoglia 7; San Costanzo Marottese 6; Pergolese 3. Prossimo turno: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara-Villa San Martino, Lunano-Tavullia Valfoglia, Montemarcianese-San Costanzo Marottese, Pergolese-Moie Vallesina, Portuali Ancona-Alma Fano, Vigor Castelfidardo-Ostra, Vismara-Castelfrettese.