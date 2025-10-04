PROMOZIONE: peruzzi contro fani, un derby che può riservare sorprese. domani tocca ad alberoro, casentino e foiano. Cortona Camucia-Montagnano, sfida tra grandi nell’anticipo da non perdere

AREZZOAnticipo di lusso in Promozione. Il girone C partirà questo pomeriggio con il calcio di inizio fissato alle 15.30. L’appuntamento è con Cortona Camucia-Montagnano. Gli arancioneri di Peruzzi tornano a sfidare i torelli di Roberto Fani. Due formazioni divise da soli due punti, reduce dai rispettivi successi e che sognano per alcune ore di poter salire nelle primissime posizioni della classifica qualora arrivassero i tre punti. Domani poi sempre alle 15.30 spazio a tutte le altre gare in calendario. Si preannuncia spettacolo in campo e sugli spalti ad esempio tra Centro Storico Lebowski e Alberoro. Una partita tra due formazioni che vantano due tifoserie tra le più calde nel panorama toscano. Un solo punto divide tra l’altro i padroni di casa dai rossoblù di Riccardo Franchi. Il Casentino Academy dopo la prova convincente di Pontassieve contro la formazione dell’ex Bonini tornano in casa per affrontare il Viciomaggio che non se la passa certo bene essendo all’ultimo posto in classifica, con un solo punto all’attivo e l’obiettivo di non perdere contatto dalle zone tranquille della graduatoria. Il Foiano invece scenderà in campo tra le mura amiche contro il Fiesole, una delle big del girone. Per gli amaranto fin qui sono arrivati tre pareggi in altrettante partite. Scontro al vertice tra la Settignanese seconda con un punto di ritardo dalla capolista Sinalunghese, dell’aretino Testini. Completano il quadro di questa giornata Audax Rufina-Pontassieve, Pienza-Alleanza Giovanile Dicomano e Resco Reggello-Acquaviva.