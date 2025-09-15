Promozione. Pienza senza storia nella trasferta a Pontassieve
PONTASSIEVE 2 PIENZA 0 PONTASSIEVE: Morandi, Vilcea (75’ Del Zotto), Giannelli, Papini, Serrotti, Carnevale, Lunghi (57’ Coppini), Bonechi (80’ Mannini), Bourezza, Cragno...
PONTASSIEVE
2
PIENZA
0
PONTASSIEVE: Morandi, Vilcea (75’ Del Zotto), Giannelli, Papini, Serrotti, Carnevale, Lunghi (57’ Coppini), Bonechi (80’ Mannini), Bourezza, Cragno (75’ Arias), Giannini (70’ Mengozzi). A disposizione: Balli, Buset, Bartolozzi, Minischetti.
PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Ajdini (80’ Mensini), Guerra, Pinsuti A. (71’ Pinsuti P.), Voroneanu (71’ Vargiu), Camillucci, Valente, Begnardi (71’ Pecci), Doka (80’ Chechi). A disposizione: Canapini, Barbieri, Bianciardi, Barbetti. All. Camillucci.
Arbitro: Cinotti di Empoli; assistenti Cerino di Lucca e Sgura di Arezzo.
Reti: 52’ Cragno e 75’ Bourezza.
Note: espulsi 56’ Serrotti e 65’ Guerra.
PONTASSIEVE – Partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, senza grosse occasioni da rete da registrare. Il match si sveglia nella ripresa con il Pontassieve più aggressivo: i fiorentini passano al 52’ con Cragno. Dopo qualche minuto i locali rimangono in dieci per un cartellino rosso sventolato a Serrotti ma al 65’ la parità numerica viene ripristinata per l’espulsione di Guerra. Il raddoppio arriva al 75’ con una rete di Bourezza. Ancora non al meglio la condizione di forma del Pienza.
Giuseppe Stefanachi
Continua a leggere tutte le notizie di sport su