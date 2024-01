Promozione. Pienza subisce dal Sansovino il ko in rimonta

SANSOVINO

2

PIENZA

1

SANSOVINO: Balucani, Chioccioli, Chottong, Pasquinuzzi, Biondi, Bruschi P., Miccio, Bonechi R., Sodiq Mutiu, Nikolla, Mirante. Panchina: Bianchi F., Calosci, Barbagli, Mazzuoli, Bongini, Nardi, Arcaleni, Bigazzi, Vangi. Allenatore Testini

PIENZA: Biagiotti, Da Frassini, Bonari, Peruzzi, Bianciardi, Guerra, Esposito, Camillucci, Palmisani, Magnanensi, Veliz Coccolo. Panchina: Pelliccione, Barbieri, Battistelli, Ortiz Banquez, Marzocchi, Ciolfi, Pinsuti, Rosati, Cossa. Allenatore Pacini.

Arbitro: Giuseppe Asaro di Empoli

Reti: 70’ Veliz Coccolo, 76’ Miccio, 78’ Nikolla.

MONTE SAN SAVINO (AREZZO) – Un discreto Pienza si mangia le mani per il ko in rimonta in casa del Sansovino, seconda forza del girone. La formazione di mister Pacini, dopo un primo tempo guardingo e equilibrato è riuscita a passare in vantaggio grazie a uno dei suoi uomini più importanti, Veliz Coccolo. La gioia è però effimera: in 8 minuti i padroni di casa ribaltano la situazione con Miccio e Nikolla.