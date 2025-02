Promozione. Pierantoni: "Playoff? Vigor, facciamo 2 punti e poi vedremo»

"Ci mancano un paio di punti per la salvezza, poi potrebbe iniziare un mini torneo che se fatto bene potrebbe aprirci le porte di un sogno". Gregory Pierantoni, tecnico della Vigor Montecosaro, guarda la classifica dove la sua squadra è a 2 punti dai playoff. "In estate – aggiunge – era un sogno essere a quota 35". È un anno soddisfacente e non solo per i risultati. "Abbiamo cambiato tanto inserendo molti giovani ma il progetto è rimasto lo stesso. Sono felice quando vedi un gruppo seguirti e credere in ciò che fa".

Il tecnico parla del progetto. "È la mia sesta stagione alla Vigor, sono subentrato quando la squadra era in zona retrocessione. Quell’anno facemmo una bella rincorsa, ma perdemmo lo spareggio salvezza. La dirigenza voleva che rimanessi in Seconda e il presidente mi disse che li avrei portati in Promozione. Ho pensato che scherzasse, ma era serio. Abbiamo fatto un progetto per creare i presupposti per stare in Promozione con le nostre forze".

Sono passate 22 giornate e alcune sono rimaste impresse. "Dire quella con il Trodica è scontato per avere battuto uno squadrone, ricordo la vittoria Montegiorgio nella 4ª giornata dopo un avvio difficile. Per la Vigor è stata la prima vittoria in assoluto in Promozione".

Dopo sei stagioni ci sarà un altro torneo con Pierantoni alla Vigor? "Non lo so, se dovessi andare via è per avere nuovi stimoli e non per ambizione, non è facile lasciare questo club né per un tecnico né per i giocatori".