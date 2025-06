Promozione. Pietrasanta a lavoro. Il Forte dei Marmi agisce su più fronti

In Promozione il Pietrasanta, dopo aver affidato la panchina a ’Leo’ Tocchini (scelto per l’imprevisto dopo ’Beppe’ Della Bona), comincia a muover il mercato. Ci saranno tanti volti nuovi, specialmente in attacco... che è il reparto che sarà più rivoluzionato. Difficile arrivare a Tito Marabese. Obiettivo concreto è invece "L’alligatore" Gabriele Ceciarini (ex Pontremolese, San Giuliano, Viareggio, Folgor Marlia e Corsanico) che piaceva molto pure al Capezzano in Prima categoria ma che non vorrebbe scendere sotto la Promozione. Tocchini poi proverà a convincere l’esterno Bacci (suo fedelissimo al Montecatini) che però il Camaiore vorrebbe tenere pure in D. Il Forte dei Marmi ha quasi chiuso la trattativa per l’arrivo del versatile 2004 Sapienza dal Viareggio... che si aggiungerà ai già presi Barsottini in porta e Lorenzini davanti. In stand-by Conti e Pasciuti. Ancora lunga la trattativa per Zambarda. In uscita dopo Ceragioli anche Rocchiccioli e Minichino oltre ai noti richiesti in Eccellenza Arcidiacono e Maggi.