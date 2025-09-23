Promozione. Pietrasanta e Forte dei Marmi recriminano dopo i rispettivi pareggi, un po’ deludenti

PIETRASANTA E FORTE DEI MARMIEra la seconda giornata di campionato in Promozione Toscana (girone A) dove hanno pareggiato sia il Pietrasanta di Leonardo Tocchini sia il Forte dei Marmi di Yuri Papi. Il Pietrasanta fa 2-2 in casa con la San Marco Avenza segnando con Da Prato e Granaiola su rigore... e chiudendo in inferiorità numerica per il rosso a Laurini. Il Forte invece impatta 1-1 ad Uliveto Terme, con Mattia Papi che risponde all’iniziale vantaggio dell’Urbino Taccola a firma Samuele Chicchiarelli. Entrambe le versiliesi mercoledì (17 settembre) avevano giocato in coppa: il Pietrasanta perdendo 3-1 in casa col Pontebuggianese venendo eliminato; il Forte vincendo 2-1 col Montignoso, nel match giocato al “Buon Riposo” di Pozzi, e passando agli ottavi di finale. Ed entrambe hanno accolto gli ultimi pareggi di campionato con recriminazioni.

Qui Pietrasanta. "La partita con la San Marco l’abbiamo buttata un po’ via – non nasconde l’amarezza mister Tocchini – gli abbiamo regalato il vantaggio ma poi l’avevamo ribaltata, premendo tanto. Purtroppo l’ingenua espulsione di Laurini ci ha penalizzati ma già prima, in 11 contro 11, sul 2-1 abbiamo colpito un palo e sprecato almeno due-tre occasioni per triplicare. Bisogna migliorare in alcune gestioni. Troppi errori che vanno limati. A volte bisogna essere meno belli e non voler sempre giocare uscendo puliti o leziosi. A volte serve l’essere pratici... e anche “brutti“ se la situazione lo richiede in certi momenti delle partite".

Qui Forte dei Marmi. Anche gli squali fanno "mea culpa" per non aver chiuso la partita, sprecando troppe chance che poi ti mancano a conti fatti.