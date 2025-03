Promozione. Pietrasanta e Forte fanno la conta degli assenti

In Promozione in settimana si sono giocate le semifinali di Coppa: a giocarsi il trofeo regionale il 19 marzo a Firenze saranno Sansovino (ha battuto 2-0 la Cerretese) e San Giuliano (ha vinto 3-2 con l’Atletico Maremma). Oggi si gioca la 26ª giornata di campionato, quintultima di regular season in un girone A dove la griglia playoff, proprio vista la finale di Coppa emersa, potrebbe anche allargarsi fino alla sesta classificata (sempre forbice di punti permettendo). Ma vediamo cosa attende le nostre due versiliesi oggi alle 15.

Qui Pietrasanta. I biancocelesti ospitano allo stadio “XIX Settembre“ il Monsummano del grande ex Luca Maiorana (in gran forma realizzativa). Arbitrerà Antonio Scalisi di Carrara, coi guardalinee emploesi Michele Napolano e Riccardo Caponi. Essendo a -6 dalla vetta il Pietrasanta non può più sbagliare in una rincorsa alla Cerretese non ancora compromessa del tutto essendoci poi domenica prossima lo scontro diretto a Cerreto (dopodiché però i pietrasantini avranno un’altra tostissima gara, contro la lanciatissima Pontremolese). Il tecnico Della Bona recupera il fondamentale Terigi in difesa ma è ancora senza Mattiello oltre ad avere Della Pina squalificato. Febbre per il 2005 Bartoli mentre Remedi e Falorni venerdì non si sono allenati ma sembrano entrambi recuperabili. Dubbio sulla quota: potrebbe giocare il 2006 Sessa sulla fascia sinistra. Il modulo sarà o 3-5-2 o 3-4-1-2 o 4-3-1-2.

Qui Forte dei Marmi. In gran forma gli squali con 7 risultati utili di fila (con solo un gol preso) ma si è rotto Nicola Sodini. Oggi sul campo del Firenze Ovest del bomber viareggino Petracci (terna con Diego Simoncini di Pontedera, Riccardo Spinelli di Pistoia e Marco Noferi di Arezzo) l’allenatore Luca Cagnoni ha fuori anche Credendino, Tedeschi e probabilmente Bresciani. Capitan Lossi convocabile ma da valutare. Rodriguez giocherà almeno un tempo. Rocchiccioli febbricitante ma dovrebbe recuperare in tempo. E c’è poi Cardillo squalificato. Davanti probabile occasione dal primo minuto per Manfredi.