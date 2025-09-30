Promozione Pietrasanta e Forte: tanto in comune. I "10" segnano e i nuovi "9" non si sbloccano

In Promozione il Pietrasanta ed il Forte dei Marmi si mantengono imbattute e salgono a 7 punti in classifica, a -2 dalla solitaria capolista Cubino (rimasta l’unica a punteggio pieno). A quota 7 le due versiliesi sono in buona compagnia, con le altre favorite al titolo Pontebuggianese e Lampo Meridien. Più attardata l’ambiziosa neo-promossa Montignoso che è a 4 punti. Ma ciò che accomuna Pietrasanta e Forte, oltre ai punti in campionato, è l’avere un "10" in grande spolvero realizzativo (Mirco Ricci da una parte, Mattia Papi dall’altra: entrambi già a 4 gol in questo avvio di stagione fra campionato e coppa) e l’attendere ancora le prime reti dei nuovi "9" (gli ex compagni a Pontremoli Gabriele Ceciarini e Federico Mengali) che devono sbloccarsi nel tabellino marcatori.

Qui Pietrasanta. Il 4-2-3-1 di Tocchini sta dando ottime risposte soprattutto nella fase offeniva, col terzetto Szabo-Mirco Ricci-Sacchelli sulla trequarti che sta facendo faville. E contro l’ostico Jolo si è sbloccato capitan Remedi.

Qui Forte. Il 3-4-1-2 di Yuri Papi produce tanto gioco e occasioni. E adesso si è sbloccato Imbrenda, con gol pesante.