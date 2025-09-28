Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono tornare ai 3 punti

In Promozione la terza giornata di campionato nel girone A è già iniziata ieri pomeriggio con l’anticipo del sabato Casalguidi-Montelupo (vinto 1-0 dagli ospiti fiorentini grazie al gol-partita di Bartolozzi). Oggi per le due versiliesi è l’occasione del pronto riscatto dopo i rispettivi “pareggini“ di domenica scorsa. Il Pietrasanta sarà in trasferta (molto insidiosa) nel pratese, il Forte dei Marmi invece fa rientro nel suo “Necchi-Balloni“. Intanto è già saltata una panchina: quella della Fortis Juventus, dove se n’è andato mister Maurizio Ridolfi... e con lui pure il direttore sportivo Emanuele Viviano; il nuovo allenatore dei mugellani di Borgo San Lorenzo è Claudio Morandi (è un ritorno).

Qui Pietrasanta. Dopo la stangata del giudice sportivo giunta in settimana (quattro giornate di squalifica al terzino ex Serie A Laurini e 450 euro di multa alla società biancoceleste "per persone estranee che a fine gara accedevano liberamente alla zona spogliatoi ove rivolgevano ai componenti la terna arbitrale frasi offensive, accompagnate da contegno blasfemo") oggi il Pietrasanta alle 15.30 va sul campo della temibile matricola Jolo: terna tutta fiorentina con Cornello, Amzil e Cauteruccio. Titolare davanti torna capitan Alessandro Remedi, con Gabriele Ceciarini che partirà fuori. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Gega; 2 Da Prato, 5 Bartoli, 6 Laucci, 3 Della Pina; 4 Granaiola, 8 Aquilante; 7 Szabo, 10 Ricci, 11 Sacchelli (2006); 9 A. Remedi (C). All. Tocchini.

Qui Forte dei Marmi. Vogliono far valere il fattore campo gli squali, ancora però orfani di Bigini e Tedeschi. Sono invece rientrati Vaira e Sapienza. L’avversario di turno è il Settimello. Al “Necchi“ fischierà Bragazzi di Carrara, coadiuvato da Tarandetti di Pontedera e Puvia di Carrara. Il tecnico Yuri Papi dovrebbe rilanciare dal primo minuto Federico Mengali in attacco. Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Barsottini; 6 Lossi (C), 5 Zambarda, 3 Deda (2006); 2 Credendino, 4 Del Soldato (N. Papi), 8 Seriani, 7 Sapienza; 10 M. Papi; 9 F. Mengali, 11 Imbrenda (M. Mengali, 2008). All. Y. Papi.