Promozione Pietrasanta e squali: doppio fronte. Tra inizio di campionato e qualificazione in coppa

Dopo aver riposato nella domenica passata, in gara-2 dei rispettivi triangolari della Coppa di Promozione Toscana, le due quotate formazioni versiliesi di categoria torneranno in campo mercoledì 17 settembre in gara-3 di Coppa. Prima però ci sarà la prima giornata di campionato da affrontare domenica 14 settembre (quando nel Granducato inizia non solo l’Eccellenza ma pure la Promozione).

Il Forte dei Marmi sarà in casa (ma non al “Necchi-Balloni“ bensì sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta) sia domenica col Montelupo sia mercoledì col Montignoso (che in gara-2 di Coppa ha battuto 1-0 la San Marco Avenza contro cui gli squali avevano pareggiato 1-1 in gara-1). Per cui i fortemarmini di Yuri Papi per passare il turno devono vincere. Basterà invece anche un pari al Pietrasanta che mercoledì 17 riceverà al Comunale “XIX Settembre“ il Ponte Buggianese (reduce dallo 0-0 con l’Urbino Taccola contro cui i blues vinsero 2-1 a domicilio). La prima di campionato domenica invece per la squadra di Tocchini sarà in trasferta nel Mugello sul campo della Fortis Juventus, a Borgo San Lorenzo.