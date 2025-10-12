Promozione Pietrasanta fuori casa col San Piero a Sieve. Forte dei Marmi, supersfida al Montignoso

Nella 5ª giornata del campionato di Promozione (apertasi già ieri con l’anticipo del sabato Jolo-Firenze Ovest 3-1) c’è il Pietrasanta in trasferta ed il Forte dei Marmi in casa. Proprio quello del “Necchi-Balloni“ è il big-match del turno, al pari di PonteBuggianese-LampoMeridien. Intanto in questo girone A sono già saltate due panchine: dopo quella della Fortis Juventus (già a fine settembre era andato via Maurizio Ridolfi, col ritorno di Claudio Morandi) ecco il cambio pure al Firenze Ovest (dove martedì aveva salutato Francesco Sacconi, sostituito da Piero Carovani che ha debuttato ieri).

Qui Pietrasanta. Ci sono alcune defezioni nei biancocelesti che oggi da primi della classe a quota 10 (in compagnia di Cubino e Lampo) affrontano alle 15.30 il San Piero a Sieve (che in classifica ha 7 punti in meno del Pietrasanta, avendo vinto una sola gara a fronte di tre sconfitte). Mancheranno infatti oltre ai soliti Laurini (che sonta la 3ª delle 4 giornate di squalifica rimeddioate) e Fioretti anche il terzino sinistro Della Pina e la mezzapunta 2006 Leandro Sacchelli (quest’ultimo alle prese con un problemino alla caviglia). L’arbitro del match sarà Cinotti di Empoli; i guardalinee Laci di Empoli e Norgiolini di Arezzo. Oggi l’allenatore ’Leo’ Tocchini darà una chance dall’inizio al 2006 Sessa in trequarti ed a Coselli dietro. In mediana Isola dovrebbe esser preferito ad Aquilante. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Gega; 2 Da Prato, 6 Laucci, 5 V. Bartoli, 3 Coselli; 4 Granaiola, 8 Isola; 7 Szabo, 11 Sessa (’06), 10 M. Ricci; 9 A. Remedi (C).

Qui Forte dei Marmi. La super-sfida col Montignoso è piena di motivi, con tanti giocatori forti in campo. Dirigerà Montagnani di Piombino, assistito dai pisani De Fazio e Santaera di Pisa. Negli squali tutti convocati ma in dubbio ci sono capitan Lossi, Tedeschi e Niccolò Papi. Il tecnico Yuri Papi ha nodi da sciogliere. Probabile formazione (3-5-1-1): 1 Barsottini; 2 Credendino, 6 Vaira, 5 Zambarda (C); 7 Colombi (’07) (Deda, ’06), 11 Seriani, 4 J. Bigini, 8 Del Soldato, 3 Sapienza; 10 M. Papi; 9 Imbrenda (F. Mengali o M. Mengali, ’08).