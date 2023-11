Promozione. Pietrasanta: out Pinelli. A Pontremoli sarà dura

Nella 13ª giornata di Promozione (iniziata ieri con l’anticipo del sabato Castelnuovo-Luco, finito 0-1) il Pietrasanta va a far visita alla corazzata Lunigiana Pontremolese, trovando una squadra arrabbiata per la sconfitta con polemiche di sabato scorso a Viareggio. Al “Lunezia“ fischierà Federico Costantini di Livorno, assistito da Marco Lencioni di Lucca e Flavio Freschi di Pisa. "Affrontiamo una delle favorite del girone che ora poi si rinforzerà ulteriormente sul mercato (in arrivo dal Cenaia l’attaccante Elia Bruzzi, ndr) – introduce al match il tecnico biancoceleste Massimiliano Bucci – noi siamo reduci dalle fatiche di Coppa di mercoledì dove abbiamo approcciato non bene la gara. Però stiamo bene e veniamo da un mese in cui abbiamo fatto 10 punti in 4 partite di campionato. Siamo in salute e andiamo a Pontremoli per fare risultato".

Indisponibile solo Pinelli mentre ha recuperato Ghelardoni dopo la febbre. Resta un po’ acciaccato invece Bondielli. L’unico dubbio è sul 2003 a metà campo fra Tragni e Federico Bonuccelli.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Szabo, 5 Genovali, 6 Togneri, 3 Laucci; 8 Sessa (’06), 4 Ghelardoni, 10 Vettori; 7 Tragni (’03, Bonuccelli ’03); 9 Mengali, 11 Falorni.