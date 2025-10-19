Promozione. Pietrasanta senza Ricci, nel Forte è out Mengali

In Promozione (dove la 6ª giornata si è aperta già ieri con l’anticipo del sabato Settimello-Cubino che è finito 0-0) oggi alle 15.30 ci saranno Pietrasanta-Casalguidi (arbitro Alessio Fatticcioni di Carrara, assistenti di linea Niccolò Galighi ed Eleonora Labate entrambi di Firenze) e Firenze Ovest-Forte dei Marmi (Niccolò Nannucci di Prato, Francesco Cerino di Lucca e Giuseppe Torre di Firenze).

Qui Pietrasanta. Si gioca sul sintetico del “Pedonese“ poiché allo stadio “XIX Settembre“ sono ancora in corso i lavori sul manto erboso (il Pietrasanta dovrebbe tornarci ad inizio novembre). "Al match col Casalguidi ci arriviamo bene, col gruppo sereno e che ha lavorato bene in settimana – svela l’allenatore biancoceleste Leonardo Tocchini – purtroppo abbiamo avuto l’infortunio di Mirco Ricci al ginocchio ed è da capire ancora bene se sia il menisco o il collaterale. Non sembra una cosa grave ma starà fuori dalle 2 alle 4 settimane". Tatticamente cambierà allora qualcosa e non sarà 4-2-3-1 bensì coppia davanti con capitan Alessandro Remedi ed un voglioso ’Alligatore’ Gabriele Ceciarini insieme dall’inizio. Sconta l’ultimo dei 4 turni di squalifica Laurini. Mentre basso a sinistra rientrerà Della Pina. Probabile formazione (4-4-2): 1 Gega; 2 Da Prato, 6 Laucci, 5 Bartoli, 3 Della Pina; 7 Szabo, 4 Granaiola, 8 Aquilante (Isola), 10 Sacchelli (’06); 9 A. Remedi, 11 G. Ceciarini (Mancini).

Qui Forte dei Marmi. Gli squali sono senza il laterale Gentile (fuori sino a fine novembre per la rottura del metatarso in allenamento) e senza la punta Federico Mengali (che in settimana non si è allenato per una botta al ginocchio e non sta bene). Davanti può partire dall’inizio il senatore Giacomo Tedeschi... ma occhio alla sempre più viva candidatura del “golden-boy“ classe 2008 Matteo Mengali che sta mettendo molto in difficoltà mister Yuri Papi nelle sue scelte. Probabile formazione (3-5-2): 1 Barsottini; 3 Deda (’06), 6 Vaira, 5 Zambarda; 2 Credendino, 8 Del Soldato, 4 J. Bigini, 10 M. Papi, 11 Sapienza; 7 Tedeschi (C), 9 Imbrenda (M. Mengali, ’08).