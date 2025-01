Promozione. Pietrasanta, un pari che sa di beffa. Sono due punti gettati alle ortiche

san marco avenza

2

pietrasanta

2

SAN MARCO AVENZA: Failli, Bonuccelli, Scremin, Seghi, Costi, Barducci, Benedetti, Dell’Amico, Corbani, Marabese, Pasquini. (Mariani, Scopis, Panconi, Iaropoli, Petriccioli, Spadoni, Verona, Lissoufi). All. Leone.

PIETRASANTA: Citti, Laurini (10’ st Romanelli), Laucci, S. Ceciarini, Da Prato, Bartoli, Aquilante, Sessa (15’ st Falorni), Bruzzi (25’ st Adami), Szabo, A. Remedi (20’ st Della Pina). (Giromini, Bellè, Bonini, Maggi, Moriconi). All. Della Bona.

Arbitro: Lorenzo Danesi di Pistoia (assistenti di linea Mirko Mangini di Livorno e Davide Casole di Pisa).

Reti: 20’ pt Marabese (S), 35’ pt Bruzzi (P); 2’ st Laucci (P), 45’ st Marabese (S).

AVENZA – Si mangia le mani il Pietrasanta per aver gettato alle ortiche 2 punti che adesso pesano nella corsa al titolo... che, per carità, è ancora lunga ma intanto San Giuliano e Real Cerretese non sbagliano un colpo e adesso volano a braccetto a +3.

Nella 20ª giornata (quinta di ritorno) in Promozione i biancocelesti si presentavano sull’usurato sintetico della Covetta al “Paolo Deste“ senza tanti giocatori importanti come lo squalificato Fabio Biagini e gli infortunati Mattiello (che ha avuto una ricaduta), Terigi e Bertozzi. C’è invece, e subito da titolare, il centrocampista classe 2006 Sessa fresco di rientro alla casa madre dal Seravezza in Serie D. Nella San Marco, dove spiccano il grande ex Lorenzo Seghi ed il goleador ’Tito’ Marabese, fuori lo squalificato Conti e l’infortunato Raffi. Il Pietrasanta parte bene, schierato col modulo 4-3-1-2, e costruisce un paio di situazioni ma senza concretizzare e va sotto 1-0. Al vantaggio di Marabese replica Bruzzi per l’1-1 su gran punizione. Alessandro Remedi manca due volte il sorpasso prima dell’intervallo. Nella ripresa ecco subito il 2-1 con Laucci su sviluppi di corner. Il Pietrasanta però lì anziché prender fiducia si abbassa colpevolmente troppo concedendo il fianco al nemico che ne approfitta e con merito segna il 2-2 di nuovo con Marabese. "Siamo stati dei “polli“ – non usa mezzi termini Della Bona, che era un ex del match, per commentare questo pari – e mi aspettavo anche molto di più dai subentrati. La lotta al titolo è ancora lunga ma ora si fa più dura per noi".