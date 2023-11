PROMOZIONE. Pieve a Cerreto Guidi. Martinelli nuovo trainer Il Pieve Fosciana ha assunto come nuovo allenatore Daniele Martinelli, cugino di Marcello Lippi. Gli allenamenti sono stati diretti da Federico Cecchi in vista della difficile trasferta di Cerreto Guidi. Si spera in un'inversione di rotta e in un risultato positivo.